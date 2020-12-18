Европейцам стоит оставаться дома в период зимних праздников, ведь путешествия в это время могут увеличить количество инфицированных Covid-19.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в социальных сетях.

— Трагично, что более полумиллиона человек лишились жизни из-за коронавируса в нашем регионе. Я призываю людей оставаться дома в праздничный сезон — не стоит рисковать, — написал Клюге.

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Tragically, more than half a million people have lost their lives to #COVID19 in our region. I urge people to stay home this holiday season- its not worth the risk. Amid a growing #mentalhealth crisis, this holiday season: reach out, connect & support ????https://t.co/TWotZ5Mdzp — Hans Kluge (@hans_kluge) December 18, 2020

Также он отметил, что пандемия повлияла на психическое здоровье людей. Клюге добавил, что коронавирус привел к банкротству бизнеса и лишил людей возможностей, которые год назад были обычными и повседневными.

В европейский регион ВОЗ входят 53 страны, включая Российскую Федерацию и несколько государств Средней Азии.

Новогодний локдаун в Европе

Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Польша введут строгий карантин на новогодние праздники. Закроют кафе, бары, рестораны, кинотеатры, также будет действовать комендантский часа с 20.00 до 06.00.

Австрия и Греция наоборот ослабят карантин, но туристы должны обязательно сдать тест на коронавирус при въезде в страны.

Источник: Hans Kluge