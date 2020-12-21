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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

В Казахстане начали производить российскую вакцину Спутник V

В Республике Казахстан начали производство российской вакцины от коронавируса. Этому способствовала соответствующая договоренность между президентами стран.

Официальный старт производства в городе Караганда утром 21 декабря открыл премьер-министр Аскар Мамин. Массовую вакцинацию граждан российским препаратом Спутник V планируют провести в феврале.

На первом этапе прививки сделают лицам из групп риска, медикам, учителям, студентам, правоохранителям и социальным работникам.

  • російська вакцина Супутник V
  • У Казахстані почали виготовлення російської вакцини Супутник V
  • російська вакцина Супутник V
  • У Казахстані почали виготовлення російської вакцини Супутник V
В Казахстане начали производить российскую вакцину Спутник V / 2 фотографии

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Эффективность российской вакцины от Covid-19

Российские разработчики вакцины Спутник V заявили о высокой эффективности. По их словам, препарат эффективен на 91,4%, а при использовании в сложных случаях — 100%.

Такие данные удалось получить после проведенных исследований с участием более 22,7 тыс. человек.

Источник: Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан

Фото: Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан

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