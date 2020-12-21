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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

У Казахстані почали виготовляти російську вакцину Супутник V

У Республіці Казахстан почали виготовляти російську вакцину від коронавірусу. Цьому посприяла відповідна домовленість між президентами країн.

Офіційний старт виробництва у місті Караганда вранці 21 грудня відкрив прем’єр-міністр Аскар Мамін. Масову вакцинацію громадян російським препаратом Супутник V планують провести у лютому.

На першому етапі щеплення зроблять особам з груп ризику, медикам, вчителям, студентам, правоохоронцям і соціальним працівникам.

  • російська вакцина Супутник V
  • У Казахстані почали виготовлення російської вакцини Супутник V
  • російська вакцина Супутник V
  • У Казахстані почали виготовлення російської вакцини Супутник V
У Казахстані почали виготовляти російську вакцину Супутник V / 2 фотографии

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Ефективність російської вакцини від Covid-19

Російські розробники вакцини Супутник V заявили про високу ефективність. За їхніми словами, препарат ефективний на 91,4%, а за використання під час складних випадків – 100%.

Такі дані вдалося отримати після проведених досліджень за участі понад 22,7 тис. осіб.

Джерело: Офіційний інформаційний ресурс прем’єр-міністра Республіки Казахстан

Фото: Офіційний інформаційний ресурс прем’єр-міністра Республіки Казахстан

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