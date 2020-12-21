У Казахстані почали виготовляти російську вакцину Супутник V

У Республіці Казахстан почали виготовляти російську вакцину від коронавірусу. Цьому посприяла відповідна домовленість між президентами країн.
Офіційний старт виробництва у місті Караганда вранці 21 грудня відкрив прем’єр-міністр Аскар Мамін. Масову вакцинацію громадян російським препаратом Супутник V планують провести у лютому.
На першому етапі щеплення зроблять особам з груп ризику, медикам, вчителям, студентам, правоохоронцям і соціальним працівникам.
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Ефективність російської вакцини від Covid-19
Російські розробники вакцини Супутник V заявили про високу ефективність. За їхніми словами, препарат ефективний на 91,4%, а за використання під час складних випадків – 100%.
Такі дані вдалося отримати після проведених досліджень за участі понад 22,7 тис. осіб.
Джерело: Офіційний інформаційний ресурс прем’єр-міністра Республіки Казахстан
Фото: Офіційний інформаційний ресурс прем’єр-міністра Республіки Казахстан