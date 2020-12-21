Убийство норок в Дании: тела выкопают и кремируют

Власти Дании приняли решение выкопать и кремировать тела норок, которых убили накануне из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщило Министерство продовольствия и ветеринарных дел. Парламент страны приказал через шесть месяцев выкопать около 4 млн норок и сжечь. Это время считается достаточным для безопасной эксплуатации.

СМИ считают, что таким решением власти хотят положить конец скандалу вокруг животных. Ведь после убийства норок ушел в отставку министр сельского хозяйства.

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Уничтожение норок в Дании: что известно

В Дании из-за мутации коронавируса у норок уничтожили все фермы с такими животными. Согласно исследованию, вирус мог переходить к людям. До пандемии страна была лидером по разведению норок.

После этого в Дании возник скандал из-за ненадлежащих норм захоронения норок. Подробнее читайте в материале Фактов ICTV.