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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Вбивство норок у Данії: тіла викопають та кремують

Влада Данії ухвалила рішення викопати та кремувати тіла норок, яких вбили напередодні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство продовольства і ветеринарних справ. Парламент країни наказав через шість місяців викопати близько 4 млн норок і спалити. Цей час вважається достатнім для безпечної експлуатації.

ЗМІ вважають, що таким рішенням влада хоче покласти край скандалу навколо тварин. Адже після вбивства норок пішов у відставку міністр сільського господарства.

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Знищення норок у Данії: що відомо

У Данії через мутацію коронавірусу у норок знищили всі ферми з такими тваринами. Відповідно до дослідження, вірус міг переходити до людей. До пандемії країна була лідером з розведення норок.

Після цього у Данії виник скандал щодо неналежних норм поховання норок. Детальніше читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Bloomberg

Фото: Pixabay

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