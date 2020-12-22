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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Дании ввели временный запрет на разведение норок

Парламент Дании ввел временный запрет на разведение норок после массового убийства этих животных из-за коронавируса.

Такой запрет будет действовать год. В случае его несоблюдения, всех разведенных животных отдадут на эвтаназию.

Парламент также позволил инициировать расследование действий правительства в связи с убийством норок, в частности действия премьера страны Метте Фредериксен. Поскольку правительственное распоряжение фактически уничтожило норковую отрасль Дании, известную своей высококачественной норковой шкурой, и большинство фермеров и представителей отрасли говорят, что она никогда не восстановится.

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Ожидается, что фермеры получат от государства компенсацию, хотя есть большая вероятность, что они вряд ли вернутся на свои рабочие места после временного запрета.

Массовое убийство норок в Дании

Датское правительство отказалось от приказа об уничтожении всей популяции норок в стране после того, как осознало, что у него нет юридических полномочий для санкционирования убийства норок на фермах, которых не поразил коронавирус.

Теперь фермерам просто “рекомендуют” убить всех норок.

Чтобы юридически санкционировать убийство норок, в Дании должен быть принят новый законопроект, который уже внесен в парламент.

Источник: The Guardian

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