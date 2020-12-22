У Данії запровадили тимчасову заборону на розведення норок

Парламент Данії запровадив тимчасову заборону на розведення норок після масового вбивства цих тварин через коронавірус.

Така заборона діятиме рік. У разі її недотримання, усіх розведених тварин віддадуть на евтаназію.

Парламент також дозволив ініціювати розслідування дій уряду у зв’язку з вбивством норок, зокрема дії прем’єра країни Метте Фредеріксен. Оскільки урядове розпорядження фактично знищило норкову галузь Данії, відому своєю високоякісною норковою шкурою, і більшість фермерів та представників галузі говорять, що вона ніколи не відновиться.

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Очікується, що фермери отримають від держави компенсацію, хоча є велика ймовірність, що вони навряд чи повернуться на свої робочі місця після тимчасової заборони.

Масове вбивство норок у Данії

Датський уряд відмовився від наказу про знищення всієї популяції норок у країні після того, як усвідомив, що у нього немає юридичних повноважень для санкціонування вбивства норок на фермах, яких не вразив коронавірус.

Тепер фермерам просто “рекомендуватимуть” вбити всіх норок.

Щоб юридично санкціонувати вбивство норок, у Данії повинен бути ухвалений новий законопроект, який вже внесено до парламенту.