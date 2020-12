Американский бизнесмен, второй самый богатый человек в мире и владелец компаний SpaceX, Tesla Илон Маск рассказал, как предлагал гендиректору Apple Тиму Куку купить Tesla.

Это были самые мрачные дни программы создания Model 3.

Однако, по его словам, тогда Тим Кук отказался с ним встретиться.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

