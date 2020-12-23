Американський бізнесмен, друга найбагатша людина у світі і власник компаній SpaceX, Tesla Ілон Маск розповів, як пропонував гендиректору Apple Тіму Куку купити Tesla.
Це були найстрашніші дні програми створення Model 3.
– Я зв’язався з Тімом Куком, щоб обговорити можливість купівлі Apple компанії Tesla (за одну десяту нашої вартості сьогодні), – написав Ілон Маск у Twitter.
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Однак, за його словами, тоді Тім Кук відмовився з ним зустрітися.
During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.
— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020
Акції Tesla і статки Маска
У 2020 році акції компанії Tesla стрімко додали у вартості.
Це принесло Маску величезний дохід і зробило його другою найбагатшою людиною у світі.
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Джерело: Elon Musk