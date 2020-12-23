PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Були темні часи: Маск розповів, як пропонував гендиректору Apple купити Tesla

Американський бізнесмен, друга найбагатша людина у світі і власник компаній SpaceX, Tesla Ілон Маск розповів, як пропонував гендиректору Apple Тіму Куку купити Tesla.

Це були найстрашніші дні програми створення Model 3.

– Я зв’язався з Тімом Куком, щоб обговорити можливість купівлі Apple компанії Tesla (за одну десяту нашої вартості сьогодні), – написав Ілон Маск у Twitter.

Читайте: Зі статками понад $144 млрд: Маск – друга найбагатша людина у світі за версією Forbes

Однак, за його словами, тоді Тім Кук відмовився з ним зустрітися.

Акції Tesla і статки Маска

У 2020 році акції компанії Tesla стрімко додали у вартості.

Це принесло Маску величезний дохід і зробило його другою найбагатшою людиною у світі.

Більше новин про Ілона Маска читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Elon Musk

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка