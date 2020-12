Американський бізнесмен, друга найбагатша людина у світі і власник компаній SpaceX, Tesla Ілон Маск розповів, як пропонував гендиректору Apple Тіму Куку купити Tesla.

Це були найстрашніші дні програми створення Model 3.

Однак, за його словами, тоді Тім Кук відмовився з ним зустрітися.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020