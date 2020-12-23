В Японии с онлайн-буллингом будут бороться с помощью искусственного интеллекта

В Японии один из крупнейших интернет-порталов Yahoo Japan будет удалять оскорбительные комментарии на всех своих сайтах с помощью искусственного интеллекта.
Компания планирует опубликовать список высказываний, которые можно будет считать буллинг.
Искусственный интеллект будет автоматически удалять оскорбительные посты и высказывания с сайтов Yahoo Japan. В случае создания новой страницы пользователем, который проявил онлайн-буллинг, его все равно будут блокировать.
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Для обеспечения свободы высказываний Yahoo Japan будет рассматривать жалобы на удаленные посты.
Японская компания решила ввести такой механизм из-за смерти популярной японской актрисы, которую травили в соцсетях.
Онлайн-буллинг
В Украине провели исследования по буллинг в интернете среди детей. В ходе опроса обнаружили, что каждый пятый подросток страдает от онлайн-буллинг. Жерства преимущественно становятся девушки.
По состоянию на апрель 2020 года зарегистрировано 482 постановления о буллинге среди школьников.
Источник: Kyodo News