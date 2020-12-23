В Японії з онлайн-булінгом боротимуться за допомогою штучного інтелекту

В Японії один із найбільших інтернет-порталів Yahoo Japan видалятиме образливі коментарі на всіх своїх сайтах за допомогою штучного інтелекту.

Компанія планує опублікувати список висловлювань, які вважатимуться булінгом.

Штучний інтелект буде автоматично видаляти образливі пости та висловлювання із сайтів Yahoo Japan. У разі створення нової сторінки користувачем, який проявив онлайн-булінг, його все одно блокуватимуть.

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Для забезпечення свободи висловлювань Yahoo Japan розглядатиме скарги на видалені пости.

Японська компанія вирішила запровадити такий механізм через смерть популярної японської акторки, яку цькували у соцмережах.

Онлайн-булінг

В Україні провели дослідження щодо булінгу в інтернеті серед дітей. Під час опитування виявили, що кожен п’ятий підліток страждає від онлайн-булінгу. Жерствами переважно стають дівчата.

Станом на квітень 2020 року зареєстровано 482 постанови щодо булінгу серед школярів.

Джерело: Kyodo News