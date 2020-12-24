У медицинского работника из Нью-Йорка случилась значительная аллергическая реакция после введения вакцины Pfizer от Covid-19. Медику оказали помощь, его состояние стабильное.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) по состоянию на 19 декабря, шестеро из 272 тыс. вакцинированных Pfizer имели анафилаксию. Таким образом, случай с медиком из Нью-Йорка стал седьмым.

– Вакцины имеют побочные эффекты, и, как известно, случаются аллергические реакции, хотя и редко. Производители вакцины Pfizer после проведения клинических испытаний сообщали о редких неблагоприятных последствиях, – отметили в Министерстве здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка.

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Вакцина Moderna не была включена в данные СDC, поскольку ее впервые ввели 22 декабря. Сообщений об аллергических реакциях не поступало.

Всего вакциной Pfizer или Moderna привили уже более 1 млн человек в мире, в частности в Великобритании, США и Канаде.

Аллергия на Pfizer в Великобритании

В декабре в Великобритании у двух сотрудников Национальной службы здравоохранения возникла аллергическая реакция на вакцину Pfizer и BioNTech. У них появилась анафилактическая реакция в виде кожной сыпи, падения артериального давления и одышки.

У обоих мужчин – серьезная аллергия: они носят с собой автоинъекторы с адреналином. Сейчас сотрудники прошли курс лечения и чувствуют себя хорошо.

После этих случаев Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что с 9 декабря у всех пациентов, которым назначена вакцина Pfizer/BioNTech, будут спрашивать, есть ли у них аллергические реакции.

Источник: Newsweek