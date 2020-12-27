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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Миллионы американцев не получат помощь – Трамп не подписал закон

Дональд Трамп продолжает блокировать подписание закона, который предусматривает выделение $900 млн на поддержку экономики страны на период пандемии.

Это значит, что миллионы американцев временно лишились пособия по безработице.

Трамп уже говорил, что $600 – это слишком мизерная сумма, и призвал Конгресс США увеличить помощь гражданам до $2 тыс., но республиканцы его не подержали.

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В Twitte он продолжает отстаивать свою позицию по этому вопросу и обвинил Китай во вспышке коронавируса.

Твіт Трампа

Избранный президент США Джо Байден предупреждал Трампа о разрушительных последствиях его бездействия.

Дональд Трамп называл законопроект о поддержке экономики страны на период пандемии коронавируса позорным и смешным.

Его возмутил размер стимулирующей выплаты американцам в $600.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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