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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Трамп анонсировал возвращение в Вашингтон в день утверждения победы Байдена

Президент США Дональд Трамп планирует приехать в Вашингтон в день утверждения Конгрессом победы новоизбранного главы страны, представителя Демократической партии Джо Байдена.

Республиканец анонсировал свое возвращение на 6 января 2021 года, при этом не уточнил подробностей.

— Увидимся в Вашингтоне, 6 января. Не пропустите, — написал Дональд Трамп в Twitter.

Читайте: Трамп готовится к опровержению результатов выборов США — СМИ

Новогодние праздники Трамп проведет в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Выборы президента США

3 ноября на выборах американцы избирали нового президента страны. Согласно официальным результатам, победу одержал Джо Байден. Ее должен утвердить Конгресс 6 января, а 20 числа после присяги он должен официально приступить к исполнению своих обязанностей.

Однако Трамп продолжает оспаривать результаты голосования. Он обещал проведения митинга в день инаугурации Байдена.

Подробнее о выборах в США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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