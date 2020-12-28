Президент США Дональд Трамп планирует приехать в Вашингтон в день утверждения Конгрессом победы новоизбранного главы страны, представителя Демократической партии Джо Байдена.

Республиканец анонсировал свое возвращение на 6 января 2021 года, при этом не уточнил подробностей.

— Увидимся в Вашингтоне, 6 января. Не пропустите, — написал Дональд Трамп в Twitter.

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Новогодние праздники Трамп проведет в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

See you in Washington, DC, on January 6th. Don’t miss it. Information to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

Выборы президента США

3 ноября на выборах американцы избирали нового президента страны. Согласно официальным результатам, победу одержал Джо Байден. Ее должен утвердить Конгресс 6 января, а 20 числа после присяги он должен официально приступить к исполнению своих обязанностей.

Однако Трамп продолжает оспаривать результаты голосования. Он обещал проведения митинга в день инаугурации Байдена.

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Источник: Donald J. Trump