Президент США Дональд Трамп планирует приехать в Вашингтон в день утверждения Конгрессом победы новоизбранного главы страны, представителя Демократической партии Джо Байдена.

Республиканец анонсировал свое возвращение на 6 января 2021 года, при этом не уточнил подробностей.

Новогодние праздники Трамп проведет в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

See you in Washington, DC, on January 6th. Don’t miss it. Information to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020