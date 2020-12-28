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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Германии восемь человек получили передозировку вакциной

В Германии медицинские работники получили передозировку вакциной от коронавируса. Восемь сотрудников дома престарелых в воскресенье, 27 декабря, сделали прививки — доза превышала норму в пять раз.

Во время вакцинации использовался немецко-американский препарат фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer.

Сейчас часть пострадавших госпитализированы в больницу, у них зафиксировали гриппоподобные симптомы.

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Как происходит вакцинация в Германии

Первую прививку от коронавируса в Германии сделали бабушке, которой более 100 лет. Массовая вакцинация населения началась 27 декабря. Препарат получили лица старше 80 лет, медицинские работники и сотрудники домов престарелых.

Однако в этот день вакцинацию остановили в некоторых населенных пунктах. Остановка может быть связана с ненадлежащими условиями хранения препарата для вакцинации.

Источник: U.S. News

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