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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Німеччині вісім осіб отримали передозування вакциною

У Німеччині медичні працівники отримали передозування вакциною від коронавірусу. Вісім співробітників літнього  будинку у неділю, 27 грудня, зробили щеплення – доза перевищувала норму у п’ять разів.

Під час вакцинації використовувася німецько-американський препарат фармацевтичних компаній BioNTech та Pfizer.

Наразі частину постраждалих госпіталізовано до лікарні, у них зафіксували грипоподібні симптоми.

Читайте: Вакцинація від Covid-19 в Україні – де планують проводити щеплення

Як відбувається вакцинація у Німеччині

Перше щеплення від коронавірусу у Німеччині зробили бабусі, якій понад 100 років. Масова вакцинація населення розпочалася 27 грудня. Препарат отримали особи старше 80 років, медичні працівники та співробітники будинків для літніх.

Однак у цей день вакцинацію зупинили у деяких населених пунктах. Зупинка може бути пов’язана з неналежними умовами зберігання препарату для вакцинації.

Джерело: U.S. News

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