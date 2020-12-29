Это безответственность: Байден обвинил Пентагон в блокировке передачи власти

Избранный президент США Джо Байден заявил, что министерство обороны препятствует нормальной работе его переходной команды.

— Сейчас мы просто не получаем всю необходимую нам информацию от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность, — сказал Байден во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

По его словам, переходная команда столкнулась с препятствиями со стороны политического руководства Пентагона.

Он предупредил, что его команде необходима полная прозрачность в сфере бюджета Минобороны, чтобы избежать любой путаницы, которую могут использовать противники США.

— Нужна четкая картина наших силовых позиций по всему миру и наших операций по сдерживанию наших врагов.

Избранный президент обвинил президента Дональда Трампа в том, что он нанес огромный ущерб ведомствам, критически важным для обеспечения безопасности. Многие из них были опустошены в кадровом отношении, лишены возможностей работать, пострадал их моральный дух.

— Все это затрудняет нашему правительству выполнение задач по защите американского народа, наших жизненно важных интересов в мире, где угрозы постоянно нарастают, а противники постоянно адаптируются, — подчеркнул Байден.

В то же время и.о. министра обороны США Кристофер Миллер опроверг обвинения избранного президента.

Когда будет инаугурация 46-го президента США

20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.