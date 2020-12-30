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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Финал Brexit: лидеры ЕС подписали сделку с Британией

Глава Совета Европы Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 декабря подписали торговое соглашение между ЕС и Великобританией.

Эта временная сделка вступит в силу 1 января 2021 года.

Документ еще должен подписать британский премьер-министр Борис Джонсон, а затем – рассмотрение в Европарламенте и Совете Европы перед ратификацией Евросоюзом.

– Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает интересы ЕС и обеспечивает стабильность для граждан и компаний, — заявил Мишель.

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По его словам, что касается международных отношений – они будут стремиться к сотрудничеству по конкретным вопросам, основанным на общих ценностях и интересах.

24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли согласия по торговому соглашению после Brexit.

В декабре 2020 года заканчивается так называемый переходный период, в течение которого стороны должны были договориться о дальнейших отношениях в разных сферах после выхода из ЕС.

Источник: European Council

Фото: Dreamstime

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