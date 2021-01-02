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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

У Норвегії через масштабний зсув ґрунту загинула людина

У Норвегії, а саме у селищі Еррум, 30 грудня стався масштабний зсув ґрунту внаслідок якого безвісти зникли 10 людей, одна людина загинула.

Рятувальники  вже третій день розкопують їх під завалами. Тіло загиблого знайшли 1 січня о 14.30. Людина загинула саме у червоній зоні зсуву.

Нині до пошуку людей уже залучені дрони та гелікоптери з інфрачервоними камерами, також планують залучити до пошукової операції військову техніку.

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Проведення пошукової операції ускладнює те, що в районі лиха денне світло взимку є лише кілька годин, а температура повітря вже опустилася до -1 градуса, ґрунт не стабільний. Але 2 січня рятувальники продовжать пошук ще дев’ятьох людей.

Землетрус у Хорватії

Землетрус у Хорватії стався 29 грудня магнітудою 6,3 бали. Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших. Фіксували слабші поштовхи і напередодні.

Відомо, що внаслідок землетрусу загинули семеро осіб, пошкоджено десятки будинків.

Джерело: NRK

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