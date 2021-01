У Норвегії через масштабний зсув ґрунту загинула людина

У Норвегії, а саме у селищі Еррум, 30 грудня стався масштабний зсув ґрунту внаслідок якого безвісти зникли 10 людей, одна людина загинула.

Рятувальники вже третій день розкопують їх під завалами. Тіло загиблого знайшли 1 січня о 14.30. Людина загинула саме у червоній зоні зсуву.

Нині до пошуку людей уже залучені дрони та гелікоптери з інфрачервоними камерами, також планують залучити до пошукової операції військову техніку.

I’m really glad I posted this tweet so that all the pedants that don’t follow me could crawl out from their hiding place, push their glasses higher up their nose, and sniffle “Uhh, excuse me. I think you’ll find this is technically a landslide and not a sinkhole” https://t.co/1f3Gp2FQGU

— coxy ✨ (@coxy) December 31, 2020