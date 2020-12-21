Протестующих в Беларуси будут вносить в специальную базу данных

В Беларуси создали базу данных, куда вносят информацию в отношении лиц, участвующих в акциях протеста. Единую информационную систему разработали на базе Министерства внутренних дел.

Туда вносят не только сведения о протестующих, но и о пользователях форумов, администраторов социальных сетей и тому подобное. Кроме данных по возрасту, полу и месту жительства, там даже расписаны места учебы и работы, а также увлечения человека.

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Задержания во время протестов 20 декабря

Протесты против политики самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не прекращаются. 20 декабря в белорусских городах прошли митинги.

Во время них были задержаны активные протестующие, в частности в Минске около 100 человек.

Источник: TUT.BY