Литва проведет виртуальную перепись населения

В Литве в ближайшее время будет проведена перепись населения. На этот раз он впервые пройдет без участия самих граждан.

Так, за основу опроса примут сведения из административных источников.

Перепись 2021 года в Литве станет уникальным исследованием, поскольку зафиксирует ситуацию в стране во время пандемии коронавируса.

— Решение будет основываться на данных различных Госреестра и информационных систем принято не из-за пандемии, а для ускорения и упрощения процесса переписки, — сообщили в департаменте статистики Литвы.

Вниманию примут следующие данные по количеству постоянных жителей по возрасту, полу, профессии, занятостью, источниками доходов, гражданством, национальностью, семейным положением и тому подобное.

Результаты переписи населения в Литве будут обнародованы в конце 2021 года.

Перепись населения в Украине

Распоряжение О проведении в 2023 году Всеукраинскую переписи населения Кабмин принял в декабре 2020 года.

Министры убеждены, что перепись населения предоставит объективную информацию о количественном и качественном составе населения страны в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства.

Начало подготовки к проведению переписи населения в Украине планируют начать уже в 2021 году.