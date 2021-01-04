Литва проведе віртуальний перепис населення

У Литві найближчим часом буде проведено перепис населення. Цього разу він вперше пройде без участі самих громадян.
Так, за основу опитування візьмуть відомості з адміністративних джерел.
Перепис 2021 року у Литві стане унікальним дослідженням, оскільки зафіксує ситуацію в країні під час пандемії коронавірусу.
– Рішення буде ґрунтуватися на даних різних Держреєстру та інформаційних систем прийнято не через пандемію, а для прискорення і спрощення процесу листування, – повідомили у департаменті статистики Литви.
До уваги візьмуть наступні дані щодо кількості постійних жителів за віком, статтю, професії, зайнятістю, джерелами доходів, громадянством, національністю, сімейним станом тощо.
Результати перепису населення у Литві буде оприлюднено наприкінці 2021 року.
Перепис населення в Україні
Розпорядження Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення Кабмін ухвалив у грудні 2020 року.
Міністри переконані, що перепис населення повинен надати об’єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою.
Початок підготовки до проведення перепису населення в Україні планують розпочати вже у 2021 році.