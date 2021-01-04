Литва проведе віртуальний перепис населення

У Литві найближчим часом буде проведено перепис населення. Цього разу він вперше пройде без участі самих громадян.

Так, за основу опитування візьмуть відомості з адміністративних джерел.

Перепис 2021 року у Литві стане унікальним дослідженням, оскільки зафіксує ситуацію в країні під час пандемії коронавірусу.

– Рішення буде ґрунтуватися на даних різних Держреєстру та інформаційних систем прийнято не через пандемію, а для прискорення і спрощення процесу листування, – повідомили у департаменті статистики Литви.

До уваги візьмуть наступні дані щодо кількості постійних жителів за віком, статтю, професії, зайнятістю, джерелами доходів, громадянством, національністю, сімейним станом тощо.

Результати перепису населення у Литві буде оприлюднено наприкінці 2021 року.

Перепис населення в Україні

Розпорядження Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення Кабмін ухвалив у грудні 2020 року.

Міністри переконані, що перепис населення повинен надати об’єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою.

Початок підготовки до проведення перепису населення в Україні планують розпочати вже у 2021 році.