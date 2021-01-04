В Португалии медсестра умерла в новогоднюю ночь после вакцинации от Covid-19

В Португалии 41-летняя медсестра Соня Ацеведо скончалась на Новый год после вакцинации от коронавируса.
Смерть наступила через два дня после того, как ей сделали прививку вакциной Pfizer/BioNTech.
Хотя после укола у женщины не было никаких побочных эффектов.
— Ей сделали прививки против Covid-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю что случилось. Мне нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери, — заявил отец Сони Ацеведо.
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Без матери остались двое детей. Женщина работала медсестрой в педиатрическом отделении Португальского института онкологии.
В ближайшие дни состоится вскрытие, которое должно прояснить внезапную смерть женщины.
В Мексике врачу стало плохо после вакцинации
В Мексике женщину-врача госпитализировали в больницу с высыпаниями на коже, судорогами и затрудненным дыханием.
Накануне ей сделали укол препаратом фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Медики поставили диагноз — энцефаломиелит (острое заболевание головного и спинного мозга, — Ред.).
Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что у женщины была аллергическая реакция.