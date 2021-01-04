У Португалії медсестра померла в новорічну ніч після вакцинації від Covid-19

У Португалії 41-річна медсестра Соня Ацеведо померла на Новий рік після вакцинації від коронавірусу.
Смерть настала за два дні після того, як їй зробили щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.
Хоча після уколу у жінки не було ніяких побічних ефектів.
– Їй зробили щеплення проти Covid-19, але у неї не було ніяких симптомів. Я не знаю, що сталося. Мені потрібні відповіді. Я хочу знати, що призвело до смерті моєї дочки, – заявив батько Соні Ацеведо.
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Без матері залишилися двоє дітей. Жінка працювала медсестрою у педіатричному відділенні Португальського інституту онкології.
Найближчими днями відбудеться розтин, який має прояснити раптову смерть жінки.
У Мексиці лікарю стало зле після вакцинації
У Мексиці жінку-лікаря госпіталізували до лікарні з висипами на шкірі, судомами та ускладненим диханням.
Напередодні їй зробили укол препаратом фармацевтичних компаній Pfizer та BioNTech. Медики поставили діагноз – енцефаломієліт (гостре захворювання головного та спинного мозку, – Ред.).
Міністерство охорони здоров’я Мексики повідомило, що у жінки була алергічна реакція.