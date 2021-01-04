Все будут сидеть дома: Шотландия объявила о полном локдауне

Распространение коронавируса в Шотландии вышло за рамки контроля власти, поэтому с 5 января в стране начнет действовать полный локдаун.

Об этом заявила лидер парламента Шотландии Никола Старджен.

— Без преувеличений, сейчас мы столкнулись с ситуацией, которая очень напоминает март прошлого года, — сообщила она.

Пока решено, что локдаун в Шотландии продлится до конца января, однако Никола Старджен не исключила продолжения кризисных мер вплоть до весны 2021 года.

Среди главных ограничений:

Обязательное пребывание дома, выход на улицу — только за продуктами или в аптеку.

Где это возможно — переход на дистанционную работу.

Закрытие всех учебных заведений.

Отмена всех публичных мероприятий, запрет на массовые встречи граждан.

Шотландия — страна, являющаяся автономной административно-политической частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Британский премьер-министр Борис Джонсон устанавливает политику только касательно Англии, в то же время правила в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе устанавливают на уровне местного парламента.