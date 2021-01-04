Все будут сидеть дома: Шотландия объявила о полном локдауне

Распространение коронавируса в Шотландии вышло за рамки контроля власти, поэтому с 5 января в стране начнет действовать полный локдаун.
Об этом заявила лидер парламента Шотландии Никола Старджен.
— Без преувеличений, сейчас мы столкнулись с ситуацией, которая очень напоминает март прошлого года, — сообщила она.
Пока решено, что локдаун в Шотландии продлится до конца января, однако Никола Старджен не исключила продолжения кризисных мер вплоть до весны 2021 года.
Среди главных ограничений:
- Обязательное пребывание дома, выход на улицу — только за продуктами или в аптеку.
- Где это возможно — переход на дистанционную работу.
- Закрытие всех учебных заведений.
- Отмена всех публичных мероприятий, запрет на массовые встречи граждан.
Шотландия — страна, являющаяся автономной административно-политической частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Британский премьер-министр Борис Джонсон устанавливает политику только касательно Англии, в то же время правила в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе устанавливают на уровне местного парламента.