Всі сидітимуть вдома: Шотландія оголосила про повний локдаун

Поширення коронавірусу у Шотландії вийшло за рамки контролю влади, тому з 5 січня у країні почне діяти повний локдаун.

Про це заявила лідер парламенту Шотландії Нікола Стерджен.

– Без перебільшення, зараз ми зіткнулися із ситуацією, яка дуже нагадує березень минулого року, – повідомила вона.

Поки що вирішено, що локдаун у Шотландії триватиме до кінця січня, однак Нікола Стерджен не виключила продовження кризових заходів аж до весни 2021 року.

Серед головних обмежень:

Обов’язкове перебування вдома, вихід на вулицю – лише за продуктами або в аптеку.

Де це можливо – перехід на дистанційну роботу.

Закриття усіх навчальних закладів.

Скасування усіх публічних заходів, заборона на масові зустрічі громадян.

Шотландія – країна, яка є автономною адміністративно-політичною частиною Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон встановлює політику лише щодо Англії, натомість правила в Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі встановлюють на рівні місцевого парламенту.