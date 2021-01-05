Исследование происхождения Covid-19: Китай не разрешил въезд экспертам ВОЗ

Китай не оформил необходимые разрешения для визита представителей Всемирной организации здравоохранения. Эксперты ВОЗ должны были прибыть в страну, чтобы провести исследования о происхождении коронавируса.

Двое специалистов уже отправились в поездку и узнали о новости только в дороге.

— Я очень разочарован этой новостью, ведь двое участников уже выехали, а остальные не смогли этого сделать в последнюю минуту, — сообщил в соцсетях глава организации Тедрос Гебреисус.

“But I’ve been in contact with senior Chinese officials & I have once again made clear that the mission is a priority for WHO & the international team”-@DrTedros #COVID19 https://t.co/XfRCznUwR7 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021

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Распространение коронавируса в мире

По состоянию на 5 января 2021 года в мире подтвердили 541 811 новых случаев коронавируса. Всего за период пандемии инфицировалось 84 474 195 человек.

От осложнений Covid-19 умерло 1 848 704 пациентов. Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. Более подробно о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.