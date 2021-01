Исследование происхождения Covid-19: Китай не разрешил въезд экспертам ВОЗ

Китай не оформил необходимые разрешения для визита представителей Всемирной организации здравоохранения. Эксперты ВОЗ должны были прибыть в страну, чтобы провести исследования о происхождении коронавируса.

Двое специалистов уже отправились в поездку и узнали о новости только в дороге.

“But I’ve been in contact with senior Chinese officials & I have once again made clear that the mission is a priority for WHO & the international team”-@DrTedros #COVID19 https://t.co/XfRCznUwR7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021