Китай не оформив необхідні дозволи для візиту представників Всесвітньої організації охорони здоров’я. Експерти ВООЗ мали прибути до країни, щоб провести дослідження щодо походження коронавірусу.

Двоє фахівців уже вирушили у поїздку та дізналися про новину лише в дорозі.

“But I’ve been in contact with senior Chinese officials & I have once again made clear that the mission is a priority for WHO & the international team”-@DrTedros #COVID19 https://t.co/XfRCznUwR7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021