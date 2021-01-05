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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Дослідження походження Covid-19: Китай не дозволив в’їзд експертам ВООЗ

Китай не оформив необхідні дозволи для візиту представників Всесвітньої організації охорони здоров’я. Експерти ВООЗ мали прибути до країни, щоб провести дослідження щодо походження коронавірусу.

Двоє фахівців уже вирушили у поїздку та дізналися про новину лише в дорозі.

 – Я дуже розчарований цією новиною, адже двоє учасників уже виїхали, а решта не змогли цього зробити в останню хвилину, – повідомив у соцмережах очільник організації Тедрос Гебреісус.

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Поширення коронавірусу у світі

Станом на 5 січня 2021 року у світі підтвердили 541 811 нових випадків коронавірусу. Всього за період пандемії інфікувалося 84 474 195 людей.

Від ускладнень Covid-19 померло 1 848 704 пацієнтів. Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Більш детально про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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