Китай не оформив необхідні дозволи для візиту представників Всесвітньої організації охорони здоров’я. Експерти ВООЗ мали прибути до країни, щоб провести дослідження щодо походження коронавірусу.

Двоє фахівців уже вирушили у поїздку та дізналися про новину лише в дорозі.

– Я дуже розчарований цією новиною, адже двоє учасників уже виїхали, а решта не змогли цього зробити в останню хвилину, – повідомив у соцмережах очільник організації Тедрос Гебреісус.

“But I’ve been in contact with senior Chinese officials & I have once again made clear that the mission is a priority for WHO & the international team”-@DrTedros #COVID19 https://t.co/XfRCznUwR7 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021

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Поширення коронавірусу у світі

Станом на 5 січня 2021 року у світі підтвердили 541 811 нових випадків коронавірусу. Всього за період пандемії інфікувалося 84 474 195 людей.

Від ускладнень Covid-19 померло 1 848 704 пацієнтів. Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Більш детально про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.