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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Протесты в США: в здании Конгресса произошла перестрелка, есть пострадавшие

Во время массовой акции протеста у здания Конгресса США произошла стрельба. Охранники Капитолия выстрелили в грудь женщине.

По данным СМИ, в настоящее время находится в критическом состоянии. Также во время беспорядков пострадали по меньшей мере два правоохранителя, один из них госпитализирован в больницу.

Протесты у Конгресса США

6 января Конгресс США и Палата представителей устроили собрание по утверждению результатов выборов президента. Заседание остановили из-за штурма протестующих.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались у здания Капитолия — Конгресса США. После столкновений с полицией протестующие ворвались внутрь.

В связи с этим в Вашингтоне объявили комендантский час. Подробнее о протестах у Конгресса США читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNN

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