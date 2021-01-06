PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Штурм здания Конгресса США: Байден выступил со срочным обращением

Джозеф Байден вышел в прямой эфир в связи с масштабной акцией протеста у здания Конгресса США. Он обратился к протестующим с просьбой отступить и дать победу демократии.

Также представитель Демократической партии призвал Дональда Трампа выступить в прямом эфире и повлиять на своих сторонников.

Читайте: Протесты в США: в здании Конгресса произошла перестрелка, есть пострадавшие

Что происходит в США

6 января сторонники Дональда Трампа осуществили штурм здания Конгресса США. В это время проходило заседание Конгресса и Палаты представителей США, где должны были утвердить результаты голосования на выборах президента.

Во время столкновений с митингующими пострадали по меньшей мере двое правоохранителей. Одной из протестующих выстрелили в грудь.

Подробнее о митинге у стен Конгресса США читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка