Штурм здания Конгресса США: Байден выступил со срочным обращением

Джозеф Байден вышел в прямой эфир в связи с масштабной акцией протеста у здания Конгресса США. Он обратился к протестующим с просьбой отступить и дать победу демократии.

Также представитель Демократической партии призвал Дональда Трампа выступить в прямом эфире и повлиять на своих сторонников.

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Что происходит в США

6 января сторонники Дональда Трампа осуществили штурм здания Конгресса США. В это время проходило заседание Конгресса и Палаты представителей США, где должны были утвердить результаты голосования на выборах президента.

Во время столкновений с митингующими пострадали по меньшей мере двое правоохранителей. Одной из протестующих выстрелили в грудь.

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