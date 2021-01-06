В Европейском союзе рекомендовали к использованию вакцину от коронавируса, которую разработала компания Moderna.

Об этом сообщили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

— Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет, — написали в агентстве.

???? EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021

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Регулятор отметил, что это вторая вакцина от коронавируса, получившей разрешение в ЕС.

Исполнительный директор Европейского медицинского агентства Эмер Кук отметил, что вакцина должна стать еще одним инструментом для преодоления эпидемии.

Клинические испытания на большой группе добровольцев показали, что вакцина от Covid-19 разработки Moderna эффективна в предотвращении заражения у людей старше 18 лет.

В исследованиях приняли участие около 30 тис. человек. Половина из них получила вакцину, а половина — плацебо. Вакцина показала эффективность в 94,1% случаях.

5 января Израиль также одобрил вакцину против коронавируса американского производителя Moderna Inc. Страна заказала 6 млн доз вакцины, а первые поставки ожидаются уже в январе 2021 года.

Ранее препарат компании Moderna уже позволили для массового вакцинации в США и Канаде. Решение об одобрении рассматривают в ЕС, Сингапуре и Великобритании.

Источник: EU Medicines Agency