В Европейском союзе рекомендовали к использованию вакцину от коронавируса, которую разработала компания Moderna.

Об этом сообщили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

???? EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021