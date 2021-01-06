В США невідомі пообіцяли влаштувати теракт у Вашингтоні

У Нью-Йорку авіадиспетчери отримали погрози із намірами влаштувати теракт у Вашингтоні.
Невідомі заявили, що планують розбити літак прямо у Капітолії.
– У середу ми розіб’ємо літак об Капітолій. Ми помстимося за Сулеймані.
Саме у середу, 6 січня, Конгрес США має затвердити результати виборів президента США.
Експерти відзначають, що погрози авіадиспетчерам було озвучено у день вбивства іранського лідера Касема Сулеймані. Іран вже давно обіцяє помститися США за цей напад.
Незважаючи на те, що погроза навряд чи є правдоподібною, більш небезпечним залишається факт втручання ймовірних терористів у у зв’язок між диспетчерами та пілотами.
Заяви Ірану щодо вбивства Сулеймані
Погрози невідомих збіглися у часі із офіційною заявою Ірану до організації Інтерпол.
Офіційний Тегеран на початку січня закликав оголосити у міжнародний розшук президента США Дональда Трампа. Однак це вже не вперше, коли Інтерпол офіційно відмовив Ірану у цій справі.
Ще влітку 2020 року Іран видав ордер на арешт Дональда Трампа та ще 35 військових та політиків США.
Іранський прокурор Алі Мехр пообіцяв, що переслідування Трампа триватимуть і після завершення його терміну президента.
Касем Сулеймані загинув 3 січня 2020 року у Багдаді під час атаки з американського дрона.