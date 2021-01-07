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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Протесты в США: соцсети массово блокируют аккаунты Трампа

Из-за массовых беспорядков в Вашингтоне (США), во время которых погибли четыре человека, ряд соцсетей заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

На 12 часов аккаунт Трампа заблокировал Twitter. В своем обращении представители соцсети отметили, что пошли на такой шаг из-за беспрецедентной и длительной жестокой ситуации в Вашингтоне. Политик должен удалить три сообщения, касающиеся протестов и выборов.

Протесты в США: соцсети массово блокируют аккаунты Трампа

В частности речь идет о видеообращении Дональда Трампа, в котором он призвал протестующих разойтись, но несколько раз назвал выборы сфальсифицированными и украденными.

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Facebook и Instagram заблокировали страницы Трампа на 24 часа.

Протесты в США: соцсети массово блокируют аккаунты Трампа

Протесты в США

В Вашингтоне (США) сотни человек прорвались в здание Капитолия, где парламент должен был утвердить результаты выборов президента США, на которых победил Джо Байден.

Во время штурма правоохранители использовали спецсредства. Также в Капитолия была слышна стрельба, в результате которой погибла женщина.

Всего в результате протестов в США 6 января погибли четыре человека. 

Фото: Unsplash

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