Количество пострадавших во время протестов в США возросло до пяти человек. Офицер полиции США Брайан Сикник умер из-за травм, полученных во время протестов в Капитолии.

Сикник получил ранение во время столкновения с протестующими. После чего офицер вернулся в свое подразделения и потерял сознание.

Брайана доставили в местную больницу, в которой полицейский вскоре умер. Детали трагедии выясняет отделение по расследованию убийств столичного департамента и местные службы Америки.

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Офицер Сикник работал в USCP (United States Capitol Police — правоохранительные органы США) более 12-ти лет, после чего перешел на службу в отделение Департамента быстрого реагирования.

Кто погиб во время протестов в Капитолии

Эшли Баббит (35 лет) — внутри Капитолия в нее выстрелил сотрудник охраны. Погибла в больнице от потери крови.

Кевин Грисон (55 лет) — умер от сердечного приступа во время беспорядков.

Розанна Бойлэнд (34 года) — погибла в результате неустановленной неотложной медицинской помощи.

Бенджамин Филипс (50 лет) — организовал автобус из своего Штата в Вашингтон для протестов. Умер в результате инсульта.

Брайан Сикник (42 года) – офицер полиции Капитолия. Умер в больнице от полученных травм во время протестов.

Что случилось в Капитолии

6 января Конгресс США собрался, чтобы проголосовать за избрание нового президента страны Джо Байдена. Под стенами Капитолия собрались последователи Дональда Трампа, вскоре протесты перешли в штурм. Голосование пришлось прервать.

После того как спецназ разогнал протестующих, Конгресс продолжил голосование за избрание президента США. Республиканцы пытались блокировать голосование по некоторым штатам, но его итоги все-таки объявили.

Источник: Полиция Капитолия