Кількість постраждалих під час протестів в США зросла до п’яти людей. Офіцер поліції США Брайан Сікнік помер через травми, отримані під час протестів у Капітолії.

Сікнік отримав поранення під час зіткнення з протестантами. Після чого офіцер повернувся у свій підрозділ та втратив свідомість.

Брайана доставили у місцеву лікарню, в якій поліцейський незабаром помер. Деталі трагедії з’ясовує відділення по розслідуванню вбивств столичного департаменту та місцеві служби Америки.

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Офіцер Сікнік працював в USCP (United States Capitol Police – правоохоронні органи США) понад 12-ть років, після чого перейшов на службу у відділення Департаменту швидкого реагування.

Хто загинув під час протестів в Капітолії

Ешлі Баббіт (35 років) – всередині Капітолію в неї вистрілив співробітник охорони. Загинула у лікарні від втрати крові.

Кевін Грісоні (55 років) – помер від серцевого нападу під час заворушень.

Розанна Бойленд (34 роки) – загинула в результаті невстановленої невідкладної медичної допомоги.

Бенджамін Філіпс (50 років) – організував автобус зі свого штату в Вашингтон для протестів. Помер через інсульт.

Брайан Сікнік (42 роки) – офіцер поліції Капітолію. Помер в лікарні від отриманих травм під час протестів.

Що сталося в Капітолії

6 січня Конгрес США зібрався, щоб проголосувати за обрання нового президента країни Джо Байдена. Під стінами Капітолію зібралися послідовники Дональда Трампа, незабаром протести перейшли в штурм. Голосування довелося перервати.

Після того як спецзагони розігнали протестувальників, Конгрес продовжив голосування за обрання президента США. Республіканці намагалися блокувати голосування деяких штатів, але його підсумки все-таки оголосили.

Джерело: Поліція Капітолію