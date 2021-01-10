PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Валентина Летяк |

Лукашенко пообещал проект новой Конституции Беларуси и референдум

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что до конца года будет разработана новая Конституция страны, а затем – вынесена на общенациональный референдум.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

По его словам, сроки референдума будут объявлены на Всебелорусском народном собрании, возможно, уже на ближайшее время.

– Поправки в Конституцию — может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме, – сказал Лукашенко.

Читайте: Политические отношения “застыли”: Лукашенко готов возобновить диалог с Киевом

В то же время он не конкретизировал, что принципиально нового появится в Конституции.

Еще в ноябре Александр Лукашенко говорил, что отдаст власть, когда в стране примут новую Конституцию.

Он сказал, что не будет писать Конституцию под себя и не позволит ее сфабриковать.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка