Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что до конца года будет разработана новая Конституция страны, а затем – вынесена на общенациональный референдум.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

По его словам, сроки референдума будут объявлены на Всебелорусском народном собрании, возможно, уже на ближайшее время.

– Поправки в Конституцию — может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме, – сказал Лукашенко.

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В то же время он не конкретизировал, что принципиально нового появится в Конституции.

Еще в ноябре Александр Лукашенко говорил, что отдаст власть, когда в стране примут новую Конституцию.

Он сказал, что не будет писать Конституцию под себя и не позволит ее сфабриковать.