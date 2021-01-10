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Валентина Летяк |

Лукашенко пообіцяв проект нової Конституції Білорусі та референдум

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що до кінця року буде розроблена нова Конституція країни, а потім – винесена на загальнонаціональний референдум.

Про це він заявив в інтерв’ю одному з російських пропагандистських телеканалів.

За його словами, терміни референдуму будуть оголошені на Всебілоруських народних зборах, можливо, вже на найближчим часом.

– Поправки до Конституції – можливо, якщо делегати будуть готові до цього, будуть окреслені. А внесення їх буде виключно на референдумі, – сказав Лукашенко.

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Водночас він не конкретизував, що принципово нового з’явиться в Конституції.

Ще у листопаді Олександр Лукашенко говорив, що віддасть владу, коли в країні ухвалять нову Конституцію.

Він сказав, що не писатиме Конституцію під себе та не дозволить її сфабрикувати.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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