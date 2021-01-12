PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Черногория снова будет впускать украинцев без теста на Covid-19

Черногория изменила правила въезда и снова не будет требовать негативный тест на коронавирус — как для собственных граждан, так и для иностранцев.

Об этом объявила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

— Иностранцам и гражданам Черногории больше не нужен тест для въезда в Черногорию, — заявила она.

Смягчить ограничения решили в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, в частности, уменьшением загруженности коек в больницах до 57%. Для сравнения, во второй половине декабря этот показатель составлял 67%.

Также отменяют запрет на передвижение между городами в выходные дни.

После этого Посольство Украины в Черногории также опубликовало объявление о том, что по новому решению разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста, а следовательно и гражданам Украины.

Однако согласно последним обновлением Минздрава, Черногория находится в красной зоне и по возвращении оттуда требуется самоизоляция.

Подробнее о том, какие страны вошли в красную зону, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка