Все страны-соседи Украины оказались в красной зоне Covid-19

Все страны, граничащие с Украиной, занесенные в красную зону по ситуации с коронавирусом. Об этом свидетельствует обновленный перечень стран со значительным распространением Covid-19 на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В красную зону попали государства-соседи Украины: Словакия, Россия, Беларусь, Венгрия, Польша и Республика Молдова.

Также в красной зоне: Литва, Чехия, Германия, Великобритания, Латвия, Италия, Турция, Франция, Болгария, Хорватия и другие.

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В зеленой зоне остаются: Греция, Финляндия, Япония, Кыргызстан, Исландия, Египет, Новая Зеландия, Австралия, Индия и другие. Украина также относится к зеленому зонированию.

Минздрав прогнозирует увеличение количества больных

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества больных в ближайшее время. Это связано с празднованием новогодних праздников — во время них произошло интенсивное перемещение населения.