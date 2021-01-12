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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Чорногорія знову впускатиме українців без тесту на Covid-19

Чорногорія змінила правила в’їзду та знову не вимагатиме для в’їзду негативного тесту на коронавірус – як для власних громадян, так і для іноземців.

Про це оголосила міністр охорони здоров’я Єлена Боровініч Бойович.

– Іноземцям та громадянам Чорногорії більше не потрібен тест для в’їзду до Чорногорії, – заявила вона.

Пом’якшити обмеження вирішили у зв’язку з покращенням епідеміологічної ситуації, зокрема, зменшенням завантаженості ліжок у лікарнях до 57%. Для порівняння, у другій половині грудня цей показник становив 67%.

Також скасовують заборону на пересування між містами у вихідні дні.

Після цього Посольство України у Чорногорії також опублікувало оголошення про те, що за новим рішенням дозволено в’їзд в Чорногорію всім іноземцям без тесту, а отже і громадянам України.

Однак згідно з останнім оновленням МОЗ, Чорногорія перебуває у червоній зоні і після повернення звідти вимагається самоізоляція.

Детальніше про те, які країни увійшли до червоної зони, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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