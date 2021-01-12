В Вашингтоне с 11 января по 24 января будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп.

— Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента Джо Байдена, — сообщает Белый дом.

В случае чрезвычайной ситуации власти Вашингтона смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

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ФБР ранее также предупредило о возможности вооруженных акций протестов в столицах всех 50 штатов США и непосредственно в Капитолии в период подготовки и проведения инаугурации Байдена.

Протесты в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) 6 января сотни человек прорвались в здание Капитолия, где парламент должен был утвердить результаты выборов президента США, на которых победил Джо Байден.

В результате протестов в США погибли пять человека.

Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Источник: Whitehouse