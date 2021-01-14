Новоизбранный президент США Джо Байден отреагировал на решение об импичменте действующего главы государства Дональда Трампа. Демократ выразил надежду, что Сенат справится с проведением отстранения и утверждением ключевых должностей.

— Надеюсь, что руководство Сената найдет способ решить свои конституционные обязанности по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами нации.

Также Байден выразил свою позицию относительно штурма Капитолия — здания Конгресса США. По его словам, акцию протеста провели террористы и экстремисты, которых подстрекал к этому Трамп.

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Импичмент Трампа: попытка №2

13 января Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала импичмент Дональда Трампа — действующего президента. Его обвиняют в подстрекательстве граждан к насилию.

После этого за решение должен проголосовать Сенат. Это уже вторая попытка отстранения республиканца — в 2019 году она была провалена.

Источник: Джозеф Байден