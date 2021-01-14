У Норвегії 23 людини померли після вакцинації від Covid-19

У Норвегії померли 23 людини, яких вакцинували препаратом Pfizer і BioNTech.
Летальні випадки зафіксували винятково серед людей, які старші 80 років.
Про це повідомляє Норвезьке агентство лікарських засобів.
Фахівці вже вивчили 13 летальних випадків. Згідного з результатами експертиз, побічні ефекти могли виникнути у людей похилого віку, які страждають на серйозні захворювання.
– Звичайні побічні дії, зокрема лихоманка і нудота, могли спричинити серйозніший перебіг наявних у літніх людей захворювань, – говорить головний лікар Норвезького агентства з лікарських засобів Сігурд Хортемо.
Інститут національної охорони здоров’я змінив рекомендації для вакцинації пацієнтів старшого віку, які мають серйозні захворювання.
У США лікар помер через два тижні після вакцинації
У Маямі-Біч, штат Флорида, помер 56-річний лікар, який 18 грудня отримав першу дозу вакцини Pfizer.
Незадовго після вакцинації аналізи крові Майкла викликали занепокоєння у лікарів, після чого його госпіталізували до реанімації.
Компетентні органи вже розпочали розслідування, яку роль відіграла вакцина у його смерті.