У Норвегії 23 людини померли після вакцинації від Covid-19

У Маямі-Біч, штат Флорида, помер 56-річний лікар, який 18 грудня отримав першу дозу вакцини Pfizer.

Незадовго після вакцинації аналізи крові Майкла викликали занепокоєння у лікарів, після чого його госпіталізували до реанімації.

Компетентні органи вже розпочали розслідування, яку роль відіграла вакцина у його смерті.