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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

У Норвегії 23 людини померли після вакцинації від Covid-19

У Норвегії померли 23 людини, яких вакцинували препаратом Pfizer і BioNTech.

Летальні випадки зафіксували винятково серед людей, які старші 80 років.

Про це повідомляє Норвезьке агентство лікарських засобів.

Фахівці вже вивчили 13 летальних випадків. Згідного з результатами експертиз, побічні ефекти могли виникнути у людей похилого віку, які страждають на серйозні захворювання.

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– Звичайні побічні дії, зокрема лихоманка і нудота, могли спричинити серйозніший перебіг наявних у літніх людей захворювань, – говорить головний лікар Норвезького агентства з лікарських засобів Сігурд Хортемо.

Інститут національної охорони здоров’я змінив рекомендації для вакцинації пацієнтів старшого віку, які мають серйозні захворювання.

У США лікар помер через два тижні після вакцинації

У Маямі-Біч, штат Флорида, помер 56-річний лікар, який 18 грудня отримав першу дозу вакцини Pfizer.

Незадовго після вакцинації аналізи крові Майкла викликали занепокоєння у лікарів, після чого його госпіталізували до реанімації.

Компетентні органи вже розпочали розслідування, яку роль відіграла вакцина у його смерті.

Джерело: Норвезьке агентство лікарських засобів

Фото: Depositphotos

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