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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Землетрясение в Индонезии: информации о пострадавших украинцах нет

Посольство Украины готово оказать возможную помощь украинским гражданам, которые могли оказаться в эпицентре землетрясения на острове Сулавеси.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД ведомства Олег Николаенко.

Для информирования министерство открыло круглосуточную горячую линию: +62 8788 4890 918.

По состоянию на 9.00 утра данных о пострадавших украинцах не поступало.

В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии погибли по меньшей мере 43 человека, с ранениями в больницы госпитализированы сотни граждан.

Больше всего пострадало здание больницы, где под завалами остались медики и пациенты.

Также было разрушено отель и и местная администрация губернатора острова.

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