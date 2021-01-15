Землетрясение в Индонезии: информации о пострадавших украинцах нет

Посольство Украины готово оказать возможную помощь украинским гражданам, которые могли оказаться в эпицентре землетрясения на острове Сулавеси.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД ведомства Олег Николаенко.

Для информирования министерство открыло круглосуточную горячую линию: +62 8788 4890 918.

По состоянию на 9.00 утра данных о пострадавших украинцах не поступало.

Потужний землетрус на острові Сулавесі в Індонезії. Для надання можливої допомоги українським громадянам посольство України відкрило цілодобову «гарячу» лінію: +62 8788 4890 918. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. pic.twitter.com/pjmKu2euOq — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 15, 2021

В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии погибли по меньшей мере 43 человека, с ранениями в больницы госпитализированы сотни граждан.

Больше всего пострадало здание больницы, где под завалами остались медики и пациенты.

Также было разрушено отель и и местная администрация губернатора острова.