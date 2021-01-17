Известный российский политический и общественный деятель Алексей Навальный должен вернуться в Россию 17 января в 18.20 по киевскому времени. В то же время у аэропорта Внуково, куда он должен прилететь из Германии, заметили автозаки.

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности из-за возвращения Навального, ведь около шести тысяч сторонников намерены встречать оппозиционера.

16 января возле аэропорта Внуково выставили забор. А на стоянке люди, которые проезжали мимо, заметили автозаки ОМОНа.

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По данным российских СМИ, начались задержания журналистов и активистов, которые пытались вылететь встречать Навального.

Так, в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задержали главного редактора АгитРоссии Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.

29 декабря Федеральная служба исполнения наказаний России объявила Навального в розыск, но об этом стало известно только 13 января — в день, когда политик анонсировал свое возвращение в РФ. В нем отмечается, что осужденный уклоняется от контроля, поэтому с 27 ноября начались первоначальные розыскные действия, в ходе которых не удалось установить местонахождение Навального.

Отравление Навального

20 августа Алексею Навальному стало плохо, когда он летел самолетом из Томска в Москву. Судно экстренно посадили, а оппозиционера доставили сначала в больницу Омска, а затем перевезли в немецкую клинику Шарите.

Исследование показало, что Навального отравили химическим веществом под названием Новичок. Подробнее об отравлении Навального читайте на Фактах ICTV.

Источник: Медуза, Фонтанка