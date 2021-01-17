Відомий російський політичний і громадський діяч Олексій Навальний має повернутися у Росію 17 січня о 18.20 за київським часом. Водночас біля аеропорту Внуково, куди він повинен прилетіти з Німеччини, помітили автозаки.

У Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих російських містах силові структури приведені в стан підвищеної готовності через повернення Навального, адже близько шести тисяч прихильників мають намір зустрічати опозиціонера.

16 січня біля аеропорту Внуково виставили паркан. А на стоянці люди, що проїжджали повз, помітили автозаки ОМОНу.

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За даними російських ЗМІ, почалися затримання журналістів і активістів, які намагалися вилетіти зустрічати Навального.

Так, в аеропорту Пулково Санкт-Петербурга затримали головного редактора АгітРоссії Павла Іванкіна та ще двох активістів – Олексія Барича і Олександра Края.

29 грудня Федеральна служба виконання покарань Росії оголосила Навального в розшук, але про це стало відомо лише 13 січня – в день, коли політик анонсував своє повернення в РФ. У ньому наголошується, що засуджений ухиляється від контролю, тому з 27 листопада почалися початкові розшукові дії, в ході яких не вдалося встановити місцеперебування Навального.

Отруєння Навального

20 серпня Олексію Навальному стало зле, коли він летів літаком із Томська до Москви. Судно екстрено посадили, а опозиціонера доставили спочатку до лікарні Омська, а потім перевезли до німецької клініки Шаріте.

Дослідження показало, що Навального отруїли хімічною речовиною під назвою Новачок. Детальніше про отруєння Навального читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Медуза, Фонтанка