Вице-президента Samsung приговорили к сроку по делу о коррупции

Суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена к тюремному заключению на 2,6 года по обвинению во взяточничестве.

Ли Чжэ Ена в 2017 году приговорили к пяти годам. По версии обвинения, он был причастен к даче взятки в размере более $6 млн. Также он предложил или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Однако через год суд заменил приговор фактическому главе Samsung Group на условный, и он вышел на свободу.

В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ена на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Нынешнее решение суда предполагает, что Ли вернется в тюрьму, но год, который он уже отсидел в заключении, будет засчитан в назначенный срок заключения.

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Коррупционный скандал связан бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее близкая подруга Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с президентом, вымогала деньги у крупных корпораций, в частности у Samsung и Lotte. В конце 2016 года Пак Кын Хе объявили импичмент, а в апреле предъявили обвинения.

Чхве Сун Силь в феврале 2018 года приговорили к 20 годам заключения. Экс-президент получила 25 лет лишения свободы и штраф $17,8 млн за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.