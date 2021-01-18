Віце-президента Samsung засудили у справі про корупцію

Суд в Сеулі засудив віце-президента Samsung Electronics і фактичного керівника Samsung Group Лі Чже Єна до тюремного ув’язнення cтроком на 2,6 роки за звинуваченням у хабарництві.

Лі Чже Єна у 2017 році засудили до п’яти років. За версією звинувачення, він був причетний до дачі хабаря в розмірі понад $6 млн. Також він запропонував або обіцяв чиновникам $38 млн за те, щоб держава дозволила злиття Samsung C&T і Cheil Industries на потрібних йому умовах. Однак через рік суд замінив вирок фактичному главі Samsung Group на умовний, і він вийшов на волю.

У 2019 суд відправив справу Лі Чже Єна на повторний розгляд в нижчу інстанцію. Нинішнє рішення суду передбачає, що Лі повернеться до в’язниці, але рік, який він уже відсидів у в’язниці, буде зарахований в призначений термін ув’язнення.

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Корупційний скандал пов’язаний колишнім президентом Південної Кореї Пак Кин Хе. Її близька подруга Чхве Сун Сіль, користуючись дружбою з президентом, вимагала гроші у великих корпорацій, зокрема у Samsung і Lotte.

В кінці 2016 року Пак Кин Хе оголосили імпічмент, а в квітні пред’явили звинувачення. Чхве Сун Сіль в лютому 2018 року засудили до 20 років ув’язнення. Екс–президент отримала 25 років позбавлення волі і штраф $17,8 млн за розголошення держтаємниці, вимагання, зловживання владою та отримання хабарів.