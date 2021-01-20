Стив Бэннон, рэперы и еще 70 человек: кому Трамп объявил амнистию

Президент Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника Стива Бэннона. Решение было принято всего за несколько часов до того, как Трамп должен был покинуть Белый дом в последний раз.

— Президент Трамп полностью помиловал Стивена Бэннона. Прокуратура преследовала Бэннона по обвинениям в мошенничестве, связанном с его участием в политическом проекте, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Что известно о Бэнноне

В январе 2017 года Дональд Трамп своим указом ввел Бэннона в постоянный состав Совета национальной безопасности США. Однако в апреле его исключили из Совета после реорганизации. Бэннон был старшим советником президента США, но в августе 2017-го ушел с поста.

Увольнение Стива Бэннона последовало после того, как в интервью для книги Майкла Волфа Огонь и ярость: В Белом доме Трампа он высказал мнение об отношениях США и Северной Кореи, которое противоречило позиции Белого дома.

21 августа 2020 года его арестовали по подозрению в сговоре с целью хищения средств. Дело касается некоммерческой организации We Build The Wall, которая занималась сбором средств для строительства стены на границе с Мексикой. Бэннона обвинили в том, что он присвоил себе более миллиона долларов пожертвований.

Кого помиловал Трамп

Всего президент США Дональд Трамп перед уходом из Белого дома помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70.

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В частности, он помиловал Тодда Буланже, который в 2008 году признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества. Помилование коснулось и Рика Ренци. Его в 2013 году признали виновным в вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве со страховкой, отмывании денег и рэкете.

Также Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.

Лил Уэйн был осужден за хранение позолоченного пистолета. Позднее исполнителя отпустили под залог. Он пообещал пожертвовать $1 млн на благотворительность в случае, если он попадет под амнистию.

Кодак Блэк сейчас отбывает срок за незаконное приобретение нескольких видов оружия.