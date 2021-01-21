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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Байден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с РФ — AP

Администрация Байдена предлагает России продлить на пять лет новый договор о стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает количество стратегических ядерных вооружений США и России.

Джо Байден

Этот шаг почти наверняка будет приветствоваться как Россией, так и ключевыми американскими союзниками. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг призвал Соединенные Штаты и Россию продлить договор, а затем расширить его.

— Мы не должны оказаться в ситуации без ограничений по ядерным боеголовкам, а срок действия нового СНВ истечет в течение нескольких дней, — сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе.

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Столтенберг подчеркнул, что продление нового договора — это не конец, это начало усилий по дальнейшему усилению контроля над вооружениями.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать предложение послу России в США Анатолию Антонову во второй половине дня в четверг.

Договор от 2010 года

Срок действия договора истекает 5 февраля, и это последнее оставшееся соглашение, ограничивающее ядерное оружие США и России.

Подписанный в 2010 году президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым, он ограничивает каждую страну не более чем 1550 развернутыми ядерными боеголовками.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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